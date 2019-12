Rozendaal trekt de portemonnee voor duurzaamheid

Een half miljoen euro hiervan gaat in een fonds waar inwoners uit kunnen lenen. De provincie legt bij elke lening 50 procent bij, waardoor er in totaal een miljoen euro beschikbaar is. Er kan tussen de 2.500 euro en 50.000 euro worden geleend. Dat geld kan worden gebruikt voor verduurzaming of het levensloopbestendig maken van een woning. Maar ook voor bijvoorbeeld asbestsanering.

Groenste van de klas

Een gemeente als Arnhem heeft tot nu toe 3,5 miljoen euro in een soortgelijke regeling gestopt. Zeven keer zoveel dus. Maar doet dat wel met een begroting die 169 keer zo groot is als die van Rozendaal. Of 92 keer zoveel inwoners. Wat dat betreft toont Rozendaal zich veruit het groenste jongetje van de klas.

Dat Rozendaal daarnaast ook het rijkste jongetje van de klas is, maakt het allemaal wel eenvoudiger. Arnhem moet geld lenen voor een dergelijke regeling en maakt daarvoor kosten. Rozendaal kent geen schulden, maar heeft juist miljoenen op de bank. Of het geld dan op de ene of de andere rekening staat, maakt qua kosten niet zoveel uit.

'Geld kan op elk moment terug'

'Wat niet is uitgeleend kan bovendien op elk gewenst moment worden teruggehaald', legt wethouder Anton Logemann uit. Op korte termijn verwacht hij geen grote afname. Maar zodra ook Rozendaal 'van het gas af gaat' zal er volgens hem wel meer gebruik van worden gemaakt.

Daarnaast gaat er ruim 300.000 euro naar een subsidieregeling. Inwoners kunnen daarmee 33 procent van hun investeringen vergoed krijgen, tot een maximumbijdrage van duizend euro. Daarbij moet worden gedacht aan isolatie, zonneboilersystemen of warmtepompen.

'Mooi statement'

Het voorstel werd unaniem aangenomen. 'Een mooi statement naar de bewoners dat we flink meters willen maken in de energietransitie', meent raadslid George van Gorkum (Rosendael'74).

