Familie Derks wint kort geding: Achilles'29 mag sportpark niet op

De rechter heeft de familie Derks woensdag in het gelijk gesteld in het conflict met Achilles'29. Dat betekent dat de leden van de Groesbeekse voetbalclub sportpark De Heikant niet meer op mogen.

De familie Derks speelde jarenlang een prominente rol bij Achilles. Harrie Derks was lange tijd voorzitter, zijn zus Elrie bestuurslid en broer Frans technisch directeur en assistent-trainer. Vorig jaar werd de familie aan de kant gezet.

'We hebben het sportpark al langer in eigendom. Dat was bijna 90 jaar geen issue, tot de radicale breuk. Dat is ons overkomen en was niet onze keuze', zegt Ria Derks namens de familie op Radio Gelderland.

Hek opengebroken

De familie Derks besloot in oktober dat de club niet meer welkom is op het sportcomplex 'ter bescherming van de eigendommen van de familie'. Toch gingen tientallen leden van Achilles'29 op 11 november in de kantine van De Heikant zitten. Ze hadden het hek opengebroken met een slijptol.

'Het is onze kantine, dus we zitten erin. Het is van belang dat wij bij ons eigen clubhuis kunnen komen', zei Achilles'29-voorzitter Pjotr van der Horst toen. 'Het is aan de rechter om te bepalen wie er op de grond van de familie Derks mag spelen. Als de familie Derks de club niet wil, dan moet ze dat bij de rechter afdwingen.'

Dwangsom

Nadat de club liet weten op 14 december gebruik te zullen gaan maken van de kantine voor een jubileumfeest, spande de familie een kort geding aan. De rechter stelt de familie nu dus in het gelijk. Als de leden toch op het sportpark komen, moet een dwangsom worden betaald. Daarnaast moet Achilles’29 de opstallen op De Heikant ontruimen.

'We zijn heel blij met de uitspraak', reageert Ria Derks. 'Ook omdat de rechter uitgebreid aandacht besteedt aan de provocaties, het bedreigend gedrag en de beledigingen vanuit Achilles.' Zo hebben de club en enkele leden voor eigen rechter gespeeld. Achilles is volgens Derks 'met zijn gedrag over alle grenzen heen gegaan'.

'Elders aan toekomst bouwen'

De eigenaren hoeven volgens de rechter niet te dulden dat Achilles’29 het sportpark betreedt, tenzij daar afspraken voor zijn gemaakt. Dat blijkt niet meer het geval. Derks sluit uit dat er nieuwe afspraken komen. 'De poorten zijn dicht en we hoeven niet meer met elkaar in gesprek. Achilles moet elders aan zijn toekomst bouwen.'

Het bestuur van Achilles'29 is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

