'Je moet er niet aan denken dat een onschuldige was geraakt', burgemeester Doetinchem reageert op schietpartij

Bij de beschieting raakte een 22-jarige man uit Gouda gewond: meerdere kogels raakten hem in het bovenlichaam en in zijn auto zaten meerdere kogelgaten. Een heftige situatie, die nog erger had kunnen uitpakken. 'Het was een tijd waarop het druk was in de stad: de wedstrijd van De Graafschap was net afgelopen en het was koopzondag, dus mensen waren echt in beweging', realiseert Boumans zich.

'Je moet er niet aan denken dat er een derde was geraakt, iemand die helemaal niets met dit incident te maken had. Gelukkig is dat niet gebeurd, maar ik hoop echt dat de dader en de scene die hier mee te maken heeft worden aangepakt.'

Criminele ladder

Boumans spreekt van 'een hele slechte zaak' en heeft van de politie begrepen dat dit incident hoog op de criminele ladder scoort. 'Dat past helemaal niet bij ons veiligheidsbeeld van Doetinchem, waar we tevreden zijn over wat we zien en hoe dat wordt aangepakt', zegt hij.

Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: RonV Media

'Deze situatie is afwijkend, maar niettemin gevaarlijk. Niet alleen voor diegenen die achter elkaar aan racen, dat is hun keuze, maar ook voor omstanders. Ik hoop dat de dader ook echt gevonden en gepakt wordt.'

Nuchtere Achterhoekers

Een schietpartij in Amsterdam of Rotterdam wekt wellicht nauwelijks meer verbazing, in de Achterhoek kijkt men er van op. Boumans: 'De mensen hier zijn nuchter. Maar ook als je er niet bij bent geweest, word je je er bewust van dat zoiets kennelijk ook in het rustige Doetinchem kan gebeuren. En dat je daar slachtoffer van kunt worden. Tegen die achtergrond is het belangrijk om als overheid te laten zien: als iemand dit dan doet, pakken we hem in de kraag en gaat hij lang achter de tralies.'

Tekst gaat verder onder de video.

De schietpartij rond het ziekenhuis is een zeldzaamheid, maar de uitwassen van drugs zijn dat volgens de burgemeester niet. 'Het speelt in de hele Achterhoek, ook in Doetinchem. Het zit 'm in productie en distributie, over de grens, maar ook in de lokale scene. Vooralsnog is dit een incident, we kennen geen ander voorval wat hier op lijkt. Voor nu is het echter belangrijk dat de dader gevonden wordt en dat we diegene lang kunnen opsluiten.'

Zie ook: