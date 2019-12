Ben je jong en kun je alles op een podium? Doe mee aan een rockopera

In Freyheyt komen de belevenissen samen van jonge verzetsstrijders, een jong joods koppel en mediaman Kees Misset. Misset werkte in de oorlog voor de Duitse Wehrmacht, maar steunde vooral het verzet.

Het verhaal is geschreven door Doetinchemmer Wim Maatman, Tom Klein uit Zutphen tekende voor de muziek.

Kleins echtgenote, zangeres en programmamaker Marlies Claasen, is als zangcoach verbonden aan Freyheyt. 'Ik zou dolgraag zelf meedoen, maar ik ben met mijn 48 echt te oud. We zoeken jonge mensen die zuiver kunnen zingen, dansen. Jongeren die een verhaal kunnen vertellen', zei ze woensdag op Radio Gelderland.

Het wordt een rockopera, confronterend, ontroerend maar bij vlagen ook komisch, zoals de website belooft. De mannen en vrouwen die verzocht worden auditie te doen moeten tussen de 20 en 25 jaar zijn. Claasen: 'Maar als je 28 bent en een jonge uitstraling hebt en goed kunt zingen, moet je je vooral aanmelden.'

'Het is een prachtig verhaal'

De Zutphense noemt Freyheyt geen musical. 'Er wordt in deze productie niet gesproken. Het is een prachtig verhaal. We hebben al jongeren gevonden maar de hoofdrollen moeten we voor een groot deel nog invullen.'

Claasen roept muzikale jongeren op een filmpje in te sturen met daarop de uitvoering van een favoriet musical- of ander muziekstuk. De zangcoach: 'We willen het liefst voor 20 december filmpjes binnen hebben. Want de audities zijn gepland in januari.'

Jongeren die willen meedoen kunnen een mail sturen naar casting@freyheyt.nl. Freyheyt wordt opgevoerd in Amphion in Doetinchem op 26, 27 en 28 juni.

