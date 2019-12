Nog veel laaggeletterdheid in Druten, maar het gaat steeds beter

De lees- en schrijfvaardigheid van Drutenaren wordt steeds beter. Omdat er in de gemeente over het algemeen meer laaggeletterden wonen dan in de rest van het Rijk van Nijmegen, treft Druten elk jaar nieuwe maatregelen om de doelgroep extra kennis en kunde te bieden.

‘We praten veel in Druten, maar dat doen we met een bescheiden woordenschat’, vertelt wethouder Sjef van Elk. Sinds juni is hij ambassadeur laaggeletterdheid in het Rijk van Nijmegen. Een aantal jaar geleden werd de gemeente Druten geconfronteerd met een regionaal onderzoek naar laaggeletterdheid. Daaruit bleek dat één op de acht inwoners tussen de 16 en 65 jaar (zo’n 1400 mensen) laaggeletterd is.

Daarmee scoort zij samen met Beuningen het laagst van alle gemeenten in de regio. Dat was reden voor Druten om meteen in actie te komen. ‘En dat begint al op de basisschool’, voegt Van Elk toe.

Het gaat steeds beter

Druten zet nu vooral in op het vinden van laaggeletterden om hen vervolgens door te verwijzen naar het cursusaanbod. ‘En daar kijk ik nu, vooral na deze nieuwe resultaten, met veel voldoening op terug’, stelt de wethouder. Want het gaat steeds beter met de lees- en schrijfvaardigheid van Drutenaren.

‘Het verminderen van het aantal laaggeletterden vraagt om een langetermijnaanpak. Dat maakt het lastig om een afname in cijfers uit te drukken’, reageert een gemeentewoordvoerder. ‘Het begint namelijk altijd met een cursus en het is niet zo dat na het afronden van zo’n cursus, een volwassene meteen ex-laaggeletterd is. Zelfs daarna moeten zij hun vaardigheden op peil houden door veel te oefenen.’

Nog geen sterspeler

Hoewel er grote stappen worden gezet om de laaggeletterdheid tegen te gaan, is Druten nog steeds geen sterspeler in vergelijking met andere gemeenten in de regio. ‘Nee, we horen voorlopig nog niet bij de besten. Het is dan ook zeker niet zo dat we nu op onze handjes gaan zitten’, geeft wethouder Van Elk aan.

Hij legt uit dat het college in ieder geval doorgaat met hetgeen waar ze de afgelopen tijd op heeft ingezet. Daarnaast liggen er ook een aantal nieuwe plannen klaar voor 2020. Zo gaat Druten met onderwijsinstellingen en de GGD aan de slag met een nieuw ‘onderwijskansenbeleid’. Daarmee hoopt ze taalachterstanden bij kinderen effectiever aan te pakken en te voorkomen.

