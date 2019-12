Collectief winkelverbod in supermarkten Doetinchem

'Je ziet dat ze gewoon hun gang kunnen blijven gaan', zo legt Piet Hubers, filiaalmanager van de Jumbo in Doetinchem, zijn frustratie uit. Winkeldieven die worden betrapt, staan voor zijn gevoel een uur later weer op straat: 'En vervolgens komen ze bij een andere winkel weer binnen.'

Dat was reden om de handen ineen te slaan met onder meer de politie, het binnenstadbedrijf en de gemeente. De samenwerking in deze vorm is uniek in Nederland. 'De formele samenwerking zoals die hier is opgestart is de eerste', aldus Martijn Wildeboer, adviseur van het landelijke Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De supermarkten willen op deze manier beter samenwerken, en hebben een duidelijke doelstelling voor ogen. 'Om de supermarkten veilig te maken voor consumenten en voor onszelf', aldus Hubers.



Na de officiële ondertekening van het samenwerkingsverband kregen de deelnemende supermarkten een speciale sticker mee. 'Die moeten ze formeel op de deur plakken', aldus CCV-adviseur Wildeboer. 'Het is een huisregel waar we over praten en op het moment dat die sticker is geplakt kunnen ze ermee aan de slag.' Maar het belangrijkste is dat de deelnemende ondernemers zelf het systeem in stand houden. Een team is immers zo sterk als de zwakste schakel. 'We zijn er allemaal zelf bij gebaat', vertelt Hubers. 'We zijn er met elkaar ook fel op, het misdragen van klanten accepteren we niet. Wat dat betreft is het zero tolerance.'