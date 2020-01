Gelredag 11 januari: Museum Stadskasteel, Zaltbommel

Museum Het Stadskasteel is gevestigd in het zestiende-eeuwse woonhuis van de Gelderse legerleider Maarten van Rossem. Bezoekers worden ontvangen in de grote zaal. Conservator Roland Gieles vertelt over de geschiedenis van het Stadskasteel, Maarten van Rossem en de mooiste stukken uit de collectie. Daarna mag iedereen zelfstandig het museum bekijken.

Bij de topstukken staan vrijwilligers die bezoekers wijzen op het verhaal achter het object en de details op bijvoorbeeld de schilderijen. In het Stadskasteel hangt een origineel schilderij dat de ellende tijdens de Tachtigjarige Oorlog in de Bommelerwaard laat zien. In een andere zaal hangt een kopie van een schilderij waarvan het origineel in Antwerpen hangt. Daarop is te zien hoe Maarten van Rossem met een Gelders-Frans-Deens leger de machtigste handelsstad van West-Europa in de zestiende eeuw aanvalt.

Zaltbommel is een beetje de stad van Jip & Janneke. Het ondernemende en soms ondeugende duo uit de verhalen van Annie M.G. Schmidt werd getekend door de in Zaltbommel geboren tekenares Fiep Westendorp. Het museum bezit een uitgebreide collectie drukwerk en voorwerpen van Jip & Janneke en andere creaties van Annie en Fiep. Daarnaast is een deel van de woon- en werkkamer waar Fiep al haar sprekende en ontroerende tekeningen maakte te zien.

In de vaste expositie over het leven en werk van Fiep Westendorp is van alles te beleven voor jong en oud.

De collectie bevat verschillende voorwerpen die met recht topstukken genoemd mogen worden, zoals de zestiende eeuwse muntstempels en zilveren munten van de stad Zaltbommel. Ook werken van de in Zaltbommel geboren schilder Gerard Hoet (1648 – 1733) en een uit hout gesneden molenbaard uit 1718 (de oudste in Nederland die voorzien is van een datering) zijn bijzonder. Bommels zilver is zeldzaam, maar het museum bezit gelukkig enkele mooie exemplaren waaronder een zilveren familiebeker uit de zeventiende eeuw. Uit de recentere tijd beschikt het museum over meubilair en voorwerpen van de meubelfabriek Onder de Sint Maarten, rond 1900 vermaard om de uitvoeringen in Jugendstil stijl. De atlas van het museum bevat vele bijzondere tekeningen en prenten. Een absoluut topstuk is een originele tekening van Constantijn Huygens jr uit 1657 van het kasteel Zuilichem, destijds familiebezit. De bibliotheek bevat waardevolle historische boeken waaronder een vijftiende eeuwse Delftse bijbel en een stedenatlas van J. Blaeu uit 1650, maar ook uitgaven van de negentiende eeuwse Zaltbommelse drukker Johannes Noman (1774-1833).