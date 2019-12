Nachttrein komt terug tussen Arnhem en Doetinchem

Apeldoorn - Zutphen - Winterswijk

De sneltrein tussen Apeldoorn en Winterswijk stopt 's avonds niet meer op de kleinere stations tussen Apeldoorn en Zutphen. Wel kun je nog één keer per uur met de stoptrein van en naar Apeldoorn de Maten, Klarenbeek en Voorst-Empe reizen. De laatste stoptrein van de dag rijdt voortaan ook een half uurtje later, uiterlijk om 23.31 kun je de laatste trein pakken.

Nachtbrakers kunnen later naar huis

Voor kroegtijgers in de Achterhoek is er ook goed nieuws: in de nacht van zaterdag op zondag kun je binnenkort om half 5 's ochtends nog de trein pakken vanuit Arnhem. Afgelopen voorjaar experimenteerde Arriva al met zo'n nachttrein tussen Arnhem en Doetinchem. Deze rit krijgt nu een vaste plek in de dienstregeling en de trein rijdt in het vervolg ook nog door tot en met Winterswijk.

Arnhem - Doetinchem - Winterswijk

Door het nieuwe spoorboekje van Arriva gaan er ook in het weekend 's ochtends meer treinen rijden vanaf station Terborg en Gaanderen, via Doetinchem, naar Arnhem. In plaats van één keer per uur kun je nu twee keer per uur instappen.

