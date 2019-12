Biomassadiscussie in provinciehuis nog niet beslecht

Is houtige biomassa een goede oplossing in de omschakeling naar duurzame energie? En zo ja, hoe dan? De gemoederen rondom deze discussie lopen soms hoog op. Woensdagmorgen nodigde de provincie Gelderland experts uit ter voorbereiding op de 'strategische agenda biomassa' die men wil vaststellen.

En zoveel experts, zoveel meningen, bleek ook tijdens dit gesprek. Nu van houtige biomassa afstappen zou te vroeg zijn, betoogt Marc Londo, verbonden aan de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie en de Universiteit Utrecht.

'Schone alleskunners'

Volgens hem zijn er maar twee 'schone alleskunners' die overal toepasbaar zijn: waterstof en biomassa. 'Dan is het te vroeg om op alles op één variant te zetten.' Bovendien zijn moderne biomassacentrales relatief schoon, meent Londo. Wel zijn strengere eisen voor kleinere bioketels in zijn ogen gewenst.

'Bij de verbranding van biomassa komt weliswaar meer CO2 vrij dan bij gascentrales, maar die maakt onderdeel uit van een cyclus', zegt Londo. Dat klopt wel, volgens Wim van der Putten van het Nederlands Instituut voor Ecologie. 'Maar je moet oppassen die cyclus niet te verstoren.' Ook dood hout in het bos heeft een functie, vertelt Van der Putten. 'Bijvoorbeeld door de groei van paddenstoelen.'

'A nation that destroys its soils destroys itself', zegt hij refererend naar oud-president Franklin D. Roosevelt. 'Biomassa wordt onttrokken aan ecosystemen en komt niet terug in de bodem. Overal waar we ingrijpen, grijpen we ook in op onze kwaliteit van leven.' Volgens Van der Putten zou je alleen materialen moeten verbranden die vrijkomen vanuit reststromen.

Biomassa uit buitenland

Maar wat als biomassa onvoldoende in de regio te vinden is, en uit het buitenland moet komen? 'Dat hoeft niet slecht te zijn', meent Londo. 'Als de winning maar duurzaam is. En pak de bijkomende vervuiling bij de bron aan, met strengere regelgeving voor internationale scheepvaart.'

Daar is Van der Putten het niet mee eens. 'Het op en neer slepen van pallets over de wereldbol is niet goed voor de energievoorziening. Anders had een lokale onderneming er gebruik van gemaakt, die niet de subsidie heeft om het hierheen te halen', zegt hij verwijzend naar de subsidies die de Nederlandse overheid voor de bouw van biomassacentrales verstrekt.

'Van egocentrisme naar ecocentrisme'

'We moeten van egocentrisme naar ecocentrisme', betoogt Leo Lamers, auteur van onder meer Het grote groene misverstand. De oplossing is volgens hem ons bescheidener opstellen als onderdeel van de natuur. 'En dat geldt ook voor de hele biomassadiscussie.'

Het is duidelijk dat de discussie met deze meeting niet is beslecht. Binnenkort zal een nieuwe sessie plaatsvinden. Dan zullen ook de actiegroepen die zich de afgelopen tijd geroerd hebben aan het woord komen. Zij stellen vraagtekens bij de objectiviteit en geloofwaardigheid van een deel van de organisatoren en experts van deze bijeenkomst die zij linken aan 'betaalde pro-biomassa lobbyorganisaties'.

