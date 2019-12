Ouders Sterrenschool Zevenaar niet blij met verhuisplannen: 'Begin van het einde'

Ouders van kinderen op de Sterrenschool in Zevenaar maken zich zorgen over de voorgenomen verhuizing van de school. Omdat het huidige gebouw te krap is voor de twee basisscholen die er nu inzitten, heeft het overkoepelende schoolbestuur besloten dat de Sterrenschool vanaf 2021 moet uitwijken naar een pand een wijk verderop. Maar dat willen veel ouders niet.

door Lonneke Gerritsen

De Sterrenschool en De Bem zitten nu bij elkaar op één locatie in de wijk Groot Holthuizen. De twee scholen vallen beide onder LiemersNovum. De Sterrenschool heeft ongeveer 150 leerlingen, De Bem heeft er veel meer, zo'n 450.

Niet gehoord

Volgens één van de ouders van de oudervereniging van de Sterrenschool hebben ze uit de krant moeten vernemen dat De Sterrenschool verplaatst gaat worden naar een gemeentelijk pand aan de Guido Gezellestraat. De Bem kan blijven zitten op de huidige locatie.

'Ten eerste is het natuurlijk heel vervelend dat we dit nieuws uit de krant moeten vernemen', zegt de vader uit de oudervereniging. 'Daarnaast zijn we niet blij met de nieuwe locatie.'

Het nieuwe onderkomen ligt in een andere wijk in een pand waar vijf jaar geleden nog een school zat. 'Maar in die buurt is veel vergrijzing, dus veel nieuwe kinderen zullen er niet bijkomen, denk ik. We zijn bang dat dit het begin van het einde is van de Sterrenschool.'

'Wel overwogen keus'

Pieter-Jan Buhler van LiemersNovum geeft toe dat de communicatie naar de ouders toe 'wat onhandig' is verlopen. 'Het was zeker niet de bedoeling dat ze het nieuws uit de krant zouden vernemen, maar de stukken van de gemeente zijn blijkbaar eerder openbaar gemaakt zonder dat wij daarvan op de hoogte waren. Heel vervelend.'

Volgens Buhler is de keus voor de verhuizing van de Sterrenschool een weloverwogen besluit: 'Ik denk dat de school op de nieuwe locatie juist meer kansen heeft om te groeien. De school heeft meer een 'wijk overstijgende functie' dan De Bem, dus het is wat dat betreft een logische keus.'

Hij snapt ook dat het voor ouders die in Groot Holthuizen wonen - waar de school nu zit - het minder leuk is dat ze straks verder moeten reizen. 'Maar we moeten naar de belangen voor de verre toekomst kijken en niet alleen naar de komende paar jaar. '

Het schoolbestuur houdt woensdagavond een informatiebijeenkomst voor ouders over de verhuisplannen. 'Daar hopen we alle vragen van bezorgde ouders te kunnen beantwoorden.'