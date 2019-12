Het gaat sneeuwen, maar reken niet op een witte Kerst

December is kletsnat begonnen en volgens weerman Jordi Huirne van MeteoGroup blijft dat voorlopig zo. 'Normaal valt er 80 millimeter regen in december. Nu zijn er al tientallen millimeters gevallen, dus het zal me niets verbazen als we een hele natte december krijgen. Oktober en november waren ook al nat.'

Her en der vlokjes sneeuw

De sneeuw die in aantocht is, is dan waarschijnlijk ook natte sneeuw. 'De grootste kans daarop maken de Veluwe en de Achterhoek', stelt Huirne.

In het noordoosten van het land is de kans op sneeuw volgens de weerman nog een stuk groter. 'Ik denk dat het in Gelderland al snel overgaat in regen. Misschien dat we vrijdag in de vroege ochtend nog een vlokje zien vallen hier en daar, maar het blijft waarschijnlijk niet liggen in onze provincie. Dus helaas voor de winterliefhebbers.'

Zeer zachte december

De temperatuur loopt vrijdag al snel op naar een graad of 6. 'Voorlopig is het zacht en herfstachtig', vertelt hij. En dat blijft voorlopig zo. 'Het wordt eerder nog warmer volgende week, dan dat we een beetje richting de winter gaan. Dus een witte Kerst? Vergeet het maar!'

Ook al duurt het nog twee weken, de weerman durft zijn geld nu al te zetten op sneeuwloze feestdagen. '99 procent van de berekeningen gaan voor zeer zacht decemberweer', stelt hij.