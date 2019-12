Koeien of natuur op voormalig AZC in Aalten?

Loopt er straks vee op het terrein van voormalig AZC Groot Deunk in Barlo of gaat er nieuwe natuur ontstaan? Daarover buigt de Raad van State zich vrijdag.

De gemeente Aalten wil drie hectare van het terrein bestemmen als landbouwgrond waar bemest en beweid wordt, maar daar is de Stichting Natuur en Milieu Aalten het niet mee eens en daarom stappen ze naar Raad van State, de hoogste rechter.

Tijden veranderen door stikstofproblematiek

'Het is een prachtig gebied en we moeten hier de status van bijzonder landschap aan geven', zegt Tonny Stoltenborg van de Stichting Natuur en Milieu Aalten. 'Wij denken dat vee en het bemesten van de grond te veel stikstof uitstoot en dat zouden we niet moeten willen. Juist nu de gehele problematiek rondom de stikstof speelt.'

Volgens Stoltenborg is het bestemmingsplan ingehaald door de tijd. 'We hebben in Nederland te veel landbouwgrond, dus we moeten hier niet meer creëren.'

Aalten: 'Bemesten kan misschien wel minder'

Volgens wethouder Ted Kok van de gemeente Aalten wordt er gedacht aan extensief beheer op het AZC-terrein. 'We hebben nog geen concrete plannen gemaakt, omdat we eerst willen weten of het bestemmingsplan definitief goedgekeurd wordt.'

De gemeente wil meedenken met de de stichting: 'We denken dat het bemesten wel iets minder kan, maar het beweiden dat willen we zeker wel.'

Oranjevereniging heeft liever landbouw

Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina Barlo kijkt met belangstelling naar de zitting. 'Er was nog een ander bezwaar van een omwonende en dat was tegen ons gericht, maar dat bezwaar is gelukkig ingetrokken.' De Oranjevereniging huurt voor 1 euro per jaar een gebouw op het terrein. Daarnaast hebben ze ongeveer 1 hectare grond.

'Wij willen die grond verhuren aan een agrariër, want dat is voor ons financieel aantrekkelijk en daar hebben we ook een begroting op gemaakt', zegt Rutger Gussinklo van de Oranjevereniging. 'Maar mocht de Raad van State besluiten dat er toch meer natuur moet komen, dan is daar wel een mouw aan te passen, maar heel gunstig is dat niet.'

Bewogen geschiedenis

Het is een terrein met een bewogen geschiedenis. Tot 2017 werden er asielzoekers opgevangen. Eind 2017 sloot het Centraal Orgaan Asielzoekers de opvanglocatie. Het terrein is inmiddels overgedragen door het COA aan de gemeente Aalten. De wethouder hoopt dat de Raad van State niet te veel tijd nodig heeft en positief besluit over het bestemmingsplan.

