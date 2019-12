Vlammen verwoesten werkplaats in De Heurne: 'Dit is echt een klap'

De brandweerlieden staan tot hun knieën in het schuim en de rookontwikkeling is nog steeds enorm. De familie kan amper bevatten dat de werkplaats van hun bouw- en aannemersbedrijf deze ochtend volledig in de as is gelegd. De ontzetting in De Heurne is groot.

Bij de uitslaande brand van woensdag bij het familiebedrijf aan de Hoge Heurnseweg ging het hart van de zaak in vlammen op. Door onbekende oorzaak stond de werkplaats rond 9.30 uur plotseling in lichterlaaie, terwijl de familie net aan de koffie zat.

Buren maakten de familie er attent op dat er toch wel erg veel rook uit de werkplaats kwam. De eigenaar en zijn zoon, die het bedrijf samen opbouwden, gingen direct kijken. Zij zagen tot hun schrik dat de werkplaats al volledig in brand stond: naar binnen gaan was geen optie meer.

Busjes weggereden

In allerijl werden enkele aannemersbusjes van het terrein gereden. Het gereedschap en de materialen die in de werkplaats lagen, waren niet meer te redden. Gelukkig bleven een aangrenzende schuur en het naastgelegen woonhuis gespaard door tijdig ingrijpen van de toegesnelde brandweerkorpsen van Dinxperlo en Aalten.

Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk. 'De familie had de kachel in de werkplaats aan, zoals altijd', zegt een verslaggever die in Aalten is. 'Maar of dat nu de oorzaak was, of een machine die is vastgelopen, ze weten het niet.'

De vader en de oudste zoon zijn te ontdaan om iets uit te brengen. 'Een tweede zoon die ik sprak zei dat ze er wel weer bovenop komen, maar dit is echt een klap. De familie is nu bezig alle klanten af te bellen, want deze maand kan er niets meer worden geleverd. De schuur is volledig verwoest.'

