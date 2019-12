Gezocht: de mooiste oorlogsfoto's van Gelderland

Wat is de mooiste, meest aansprekende foto die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Gelderland is gemaakt ? We zoeken die van jou ! Het kan om een heel bekende gaan zoals die van Arnhemse evacués door fotograaf De Booys, maar zeker ook om een plaatje geschoten door jouw opa of buurman die zijn laatste rolletje had bewaard voor die bewuste dag waarop Nederland weer vrij zou zijn. Het Omroep Gelderland-platform '75 jaar vrijheid-op weg naar 2020' gaat met het NIOD (Ned. Instituut voor Oorlogsdocumentatie) landelijk de beste foto's bij elkaar brengen in het project 'De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's'.

Jouw favoriete WO2-foto gemaakt in Gelderland

Jouw favoriete foto kan via de website van Gelderland Herdenkt worden ge-upload, maar er komen ook 'inlever-punten' onder meer in Gelderse bibliotheken waar een scan-apparaat beschikbaar is. Het is wel van belang dat Gelderlanders die een eigen foto aanleveren afstand doen van de rechten en de afbeelding beschikbaar stellen voor dit project. De foto's dienen voor 31 december 2019 binnen te zijn. Op 15 januari worden de 50 meest aansprekende oorlogsfoto's van Gelderland bekendgemaakt.

Niet alleen bevrijding, maar ook 'oorlogsfoto's' van de gewone man/vrouw

Bij de onderwerpen van de afbeeldingen gaat het niet alleen om het moment van bevrijding, of om veel soldaten in actie, maar zeker ook om foto's die heel duidelijk weergeven wat de oorlog betekende voor de inwoners van deze provincie, of voor mensen die in Gelderland een veilige (schuil)plek zochten en vonden. De afbeeldingen kunnen grappig, ontroerend, dreigend of raadselachtig zijn, zolang ze maar direct duidelijk maken: 'Dit zijn mensen in een oorlog-situatie'. Vooral de foto's gemaakt door mannen of vrouwen die geen militair of professioneel fotograaf zijn van belang.

(Up-loaden via Gelderland Herdenkt.nl en daar staan ook de bibliotheken genoemd waar foto's kunnen worden gescand.)

Foto: Drie vrouwen uit een Eldense evacuégroep van 21 mensen die in Otterlo in een kippenhok woonden tot de bevrijding (aardappels schillen en kleding maken/repareren)