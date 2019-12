Wageningse studente bij klimaattop in Madrid: 'Het voelt hier niet als een klimaatcrisis'

WAGENINGEN/MADRID - De klimaattop in Madrid beleeft haar laatste dag, maar Pippi van Ommen, studente aan de Wageningse Universiteit, is nu al teleurgesteld over de uitkomst. Zij is aanwezig in plaats van de Wageningse studenten die met de boot naar de klimaattop wilden. Zij strandden in Martinique toen de top verplaatst werd van Chili naar Spanje.

'Sail to the top' was het motto van de studenten die begin oktober al per zeilboot naar Chili vertrokken voor de klimaattop daar. De teleurstelling was groot toen het bericht kwam dat de Chileense regering de top afblies. Er waren te veel protesten en stakingen in het Zuid-Amerikaanse land om de top door te laten gaan.

'Ze konden alleen niet meer terug: de winden stonden verkeerd en veel van hen hadden projecten lopen in Zuid-Amerika', vertelt Pippi van Ommen (23), student Internationaal land- en waterbeheer aan de Wageningen Universiteit. De bootreizigers besloten daarom andere studenten te benaderen om in hun plaats naar Madrid te gaan, de nieuwe locatie van de klimaattop.

Rail to the top

'Ik werd twee weken voor de top gebeld, een week van tevoren was het rond', blikt Van Ommen terug. 'Het liefst was ik met de trein gegaan, onder het motto 'rail to the top', maar dat was te duur en er waren allemaal stakingen in Frankrijk. Ik ben dus met de bus. Maar goed, beter dan met het vliegtuig.'

Zij en negentien andere studenten uit Nederland zitten nu in discussiepanels, organiseren workshops en side-events, en volgen de onderhandelingen van de officiële landdelegaties. Ze worden daarbij ondersteund vanuit Martinique, waar de bootreizigers de klimaattop volgen.

'Ik zie actie niet terug in onderhandelingen'

Maar Van Ommen is gefrustreerd en teleurgesteld. 'Er is te weinig vooruitgang. Afgelopen jaren, na het klimaatakkoord in Parijs, is er heel veel actie voor het klimaat geweest: afgelopen vrijdag liepen we nog met een half miljoen mensen door de straten van Madrid in een klimaatmars. Maar we zien het niet terug in de onderhandelingen. Er hangen hier overal bordjes met '# climate emergency', maar het voelt hier niet als een klimaatcrisis.'

Toch is ze blij dat ze is gegaan. 'Op kleinere schaal gebeurt er wel wat: er zijn hier veel meer jongeren dan bij andere klimaattoppen en we merken dat meer mensen bezig zijn met duurzaam reizen. Een aantal Nederlandse politici is ook met de trein gekomen. Wij hebben buttons met 'rail to the top' en die wil iedereen hebben.'

