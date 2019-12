Bronckhorst komt in actie tegen rupsenplaag

'Voor de korte termijn bestrijden we de eikenprocessierups preventief in de bebouwde kom met een biologisch bestrijdingsmiddel', zo laat Bronckhorst weten. 'Voor de lange termijn werken we aan het terugdringen van de rupsenplaag door verbetering van de biodiversiteit.' Het bestrijdingsmiddel dat gebruikt wordt is volgens de gemeente niet schadelijk voor andere insecten, rupsen en vogels. 'Maar wat het effect precies is, is nog niet geheel duidelijk', aldus Bronckhorst. 'Uitgangspunt daarbij is dat alleen gebieden waar sprake is van overlast langs fiets- en wandelroutes en bij woningen, preventief worden bespoten.'



Komend jaar wordt daarnaast een proef gestart met het preventief spuiten van aaltjes, als onderdeel van een initiatief om de biodiversiteit te bevorderen. 'Denk aan minder vaak maaien van bermen in het buitengebied en een natuurlijker groenbeheer in de bebouwde kom', aldus de gemeente. 'Meer vogels, bloemrijke bermen en een gevarieerde beplanting zorgen voor herstel van het natuurlijke evenwicht. De natuurlijke vijand van de rups, zoals de mees, kan dan een rupsenplaag voorkomen.'