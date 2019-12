Politie kan woningen in Lunteren en Ede zomaar binnenlopen

Portemonnee’s, fietssleutels, autosleutels... dit zijn een van de spullen die we zomaar konden pakken.Vanavond hebben we in Lunteren en Ederveen een witte voetjes actie gehouden. Tijdens deze actie zijn we (wijkagenten van het buitengebied) samen met @handhaving_ede , wijkbewoners en leden van de buurtpreventie langs woningen gegaan om te kijken of er makkelijk zou kunnen worden ingebroken. Bijvoorbeeld omdat deuren of ramen van woningen of schuren openstaan of niet afgesloten zijn. In dat geval hebben we een ‘wit voetje' achter gelaten: een papieren flyer in de vorm van een schoenafdruk. Op de flyer staat de tekst: "Deze schoenafdruk had van een inbreker kunnen zijn". Het doel van de actie was om mensen bewust te maken van het risico op insluiping/inbraak.De actie werd door bewoners erg gewaardeerd. #preventie actie #preventie