Aaltjes moeten jeukrups in Bronckhorst bestrijden

Een proef met het spuiten van aaltjes in de gemeente Bronckhorst moet er voor zorgen dat de eikenprocessierups wordt bestreden én de biodiversiteit verbetert. In bijna alle gevallen gebruikt de gemeente een biologisch bestrijdingsmiddel. Volgens de gemeente blijkt dat middel niet schadelijk voor andere insecten, rupsen en vogels, maar is het effect ook nog niet duidelijk. Daarom zoekt de gemeente andere methoden.

Nadeel voor de gemeente is dat de aaltjes 's nachts gespoten moeten worden en dat herhaalde behandeling nodig is. Naast inzet van aaltjes gaat Bronckhorst de rups volgend jaar ook met andere methoden intensiever bestrijden. Klachten helemaal voorkomen is niet realistisch, daarom wil de gemeente de overlast zo veel mogelijk verminderen.

Verbeteren biodiversiteit dé oplossing

In de bebouwde kom gaat de gemeente preventief bestrijden met een biologisch bestrijdingsmiddel. Als spuiten niet kan omdat de machine bijvoorbeeld niet bij het nest kan, dan wordt dat nest alsnog weggezogen.

Voor de lange termijn werkt de gemeente aan het terugdringen van de rupsenplaag door verbetering van de biodiversiteit. Om dat te bereiken gaat de gemeente onder andere de bermen minder vaak maaien. Zo moeten er meer vogels en bloemrijke bermen komen. De mees, de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups, kan dan een rupsenplaag voorkomen.

2019 extreem veel overlast

Afgelopen jaar veroorzaakte de eikenprocessierups veel overlast in de Achterhoek. Er waren driemaal zo veel rupsen als in 2018, waardoor overlast niet te voorkomen was. De verwachting is dat er in 2020 evenveel rupsen zijn als in 2019.

