Handbalsters met Arnhemse Polman bijna in halve finales op het WK

In het Japanse Kumamoto won Oranje de laatste groepswedstrijd met 40-33 van Zuid-Korea. Daarmee komt Nederland op zes punten, evenveel als Noorwegen en één meer dan Duitsland. Beide landen spelen later vandaag nog tegen elkaar. Alleen als die wedstrijd in een gelijkspel eindigt, is Nederland uitgeschakeld. En mocht Servië winnen van Denemarken, dan is Oranje ook door naar de halve finales.

De Arnhemse Estavana Polman is als midden opbouwster een belangrijke speelster in de ploeg. Ze scoorde tegen Zuid-Korea zeven keer. Dione Housheer uit Ulft komt nauwelijks in actie. Nederland is door de prestaties op dit WK sowieso al geplaatst voor het Olympisch Kwalificatie Toernooi volgend jaar. En directe kwalificatie voor de Spelen is ook nog mogelijk.