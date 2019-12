Plan Marktstraat Nunspeet in de wacht

Op dit moment zegt alleen de fractie van de SGP in Nunspeet volmondig ja tegen de bouw van 21 appartementen op de plek van het oude postkantoor. Bij de overige partijen bestaan veel vraagtekens of wel akkoord moet worden gegaan met het plan dat ook op verzet mag rekenen van veel omwonenden.

De kritiek richt zit onder meer tegen de hoogte van het gebouw. Zo vinden fracties dat in het verleden is gezegd dat er een gebouw van twee bouwlagen met kap mag komen, terwijl het plan nu voorziet in drie bouwlagen met kap.

Ook het tekort aan parkeerplaatsen speelt een rol. Volgens de parkeernorm kunnen er vijftien parkeerplaatsen te weinig worden aangelegd. Het college van burgemeester en wethouders wil de initiatiefnemer de mogelijkheid bieden dit tekort af te kopen door het storten van gelden in het parkeerfonds. Dat geld kan dan weer worden besteed aan onderhoud van parkeerplaatsen.

Het aanleggen van een parkeerkelder is te duur om de bouw exploitabel haalbaar te houden. André Timmerman (PvdA/GroenLinks en Koos Meijer

(CDA) vinden het vreemd dat wethouder Jaap Groothuis met dit argument komt. Vooral Meijer vindt dat de gemeente dit gewoon moet eisen.

Getwijfeld wordt of de belangen van dieren voldoende is meegewogen. Waar onderzoeken aangeven dat er geen diersoorten verblijven heeft

Meijer meerdere eekhoorns met eigen ogen waargenomen tijdens zijn bezoek aan omwonenden. Ook Corrie Jansen (Gemeentebelang) vraagt zich

af of voldoende is gekeken naar de aanwezigheid van eekhoorns en vleermuizen. Zij geeft aan dat haar fractie op dit moment tegen het afgeven van de benodigde verklaring van geen bedenkingen is.

Wethouder Groothuis zegt dat er meerdere initiatieven zijn geweest voor de invulling van de locatie van het oude postkantoor. Deze hebben geen doorgang gevonden omdat ze financieel niet haalbaar bleken. Hij vindt het te kort door de bocht om te zeggen tegen de initiatiefnemer leg een parkeerkelder aan en laat anders het gebouw maar staan.

Volgens hem biedt het gebied nu een verrommelde aanblik en is het college blij dat er nu, in hun ogen, acceptabel plan ligt. Niet al dreigement bedoeld maar om de realiteit aan te geven zegt Groothuis dat op grond van de huidige bestemming er een gebouw van twaalf meter hoog mag komen, zonder dat dit kan worden afgewezen omdat het als te kolossaal wordt ervaren.

De rij bomen in de Markstraat blijven staan, zo zegt de wethouder. Deze staan ook op gemeentegrond. Of een oude eik op de monumentenlijst komt

vindt hij een zaak van de raad zelf. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe lijst van monumentale bomen. Daar hoort de vraag bij of de eik al dan niet een monument is.

Omwonenden vinden dat ze onvoldoende zijn gehoord, gespreksverslagen niet juist zijn weergegeven en hun belangen te gemakkelijk terzijde

worden geschoven.