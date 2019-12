Senioren in klederdracht zwieren over de schaatsbaan

Zwieren, pirouettes en sprongetjes; de Barneveldse schaatsbaan in de Midden Nederland Hallen stond dinsdagavond in het teken van de senioren. Ondanks hun leeftijd gleden ze nog altijd over het ijs alsof het niets is.

Eén groep trok tijdens de avond de meeste aandacht. Gehuld in Veluws klederdracht zwierden ze met het grootste gemak over de schaatsbaan. Je zou er bijna door vergeten dat de gemiddelde leeftijd van de groep ruim zeventig jaar is. 'Maar schaatsen is net als fietsen. Je verleert het nooit', vertelt één van de vrouwen.

Verbazingwekkend veel aanmeldingen

In de Midden Nederland Hallen ligt momenteel één van de grootste tijdelijke indoor schaatsbanen van Nederland. Welzijn Barneveld zag een kans om er een avond speciaal voor senioren te organiseren. 'We hadden verwacht dat we met pijn en moeite maximaal honderd aanmeldingen zouden krijgen', legt Minke van Eekhout uit. 'Maar tot onze verbazing hadden we binnen de kortste keren tweehonderd aanmeldingen. We hebben zelfs mensen moeten teleurstellen omdat het anders te druk zou worden.'

'Het is nostalgisch'

Dat het schaatsen nog altijd zo populair is onder senioren verbazen de deelnemers niks. 'Het is nostalgisch. Ook al ben je slecht ter been, is het nog steeds mooi om er naar te kijken', vertelt één van de schaatsers. Bang om een lelijke smak te maken zijn ze niet. 'Thuis kan ik ook vallen. Dus ik zie geen reden om niet te gaan schaatsen', vertelt een man.

Ondertussen verbaast Van Eekhout zich over de schaatskunsten van de senioren. 'Er zijn een aantal zo op leeftijd dat ik niet had verwacht dat ze nog op schaatsen kunnen staan. Maar het lijkt alsof ze het elke dag nog doen.' Helaas voor veel ouderen sluit de hal om negen uur, want de senioren hadden het makkelijk tot in de late uurtjes vol kunnen houden. 'Als dat zou kunnen zou ik het zeker doen!', vertelt een mevrouw trots.