Schietpartij in Doetinchem ging om drugs, dader nog altijd niet gepakt

De schietpartij in de buurt van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is drugsgerelateerd. Dat blijkt dinsdag uit een uitzending van Opsporing Verzocht. De politie heeft twaalf tips gekregen over de zaak, maar de dader is nog niet aangehouden.

Bij de beschieting in de buurt van het Slingeland Ziekenhuis raakte 1 december een 22-jarige man uit Gouda gewond. Hij werd meerdere keren in het bovenlichaam geraakt. In de auto van het slachtoffer zaten meerdere kogelgaten.

Na een eerste uitzending in Opsporing Verzocht kreeg het rechercheteam zeven tips binnen. Zondag is er passantenonderzoek gehouden en dat leverde nog eens vijf tips op.

De politie is nog altijd op zoek naar de schutter. Aan de schietpartij zou een ruzie vooraf zijn gegaan, waarbij eerder op de dag mogelijk ook is geschoten. De politie is onder meer op zoek naar mensen die iets kunnen vertellen over een donkerkleurige Volkswagen Golf, die eerder in de week in de omgeving van de Leerinkstraat en Mullerstraat heeft gestaan.

