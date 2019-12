Wereldkampioen! Zevenaarse bodybuilder (51) maakt na jaren belofte waar

'Ik ben verbaasd. De jury stemde mij unaniem op de eerste plaats. Na mijn zilveren plak op het EK afgelopen zomer, doe ik er nu een schepje bovenop. Ik was nog nooit wereldkampioen geworden', aldus Stuhldreier.

In een Romeins theater streed hij met dertien anderen om de wereldtitel in de categorie 50+. Het ging erom wie het meest perfecte lichaam showde. De jury koos dus voor de man uit Zevenaar.

'Ze kijken onder andere naar wie de mooiste verhoudingen heeft, wie het laagste vetpercentage heeft en de meeste strepen in de spieren heeft. Ik was verbaasd dat ik won, want ik heb vanuit huis uit geleerd dat ik nederig moet zijn. Ik ben wel een strijder hoor, ik wil altijd het beste uit mezelf halen.'

Foto: Johnny Stuhldreier

Voorspelling

Maar heel erg toevallig is het ook weer niet. In 2013 zocht Harm Edens de Zevenaarse bodybuilder al eens op met zijn programma Gelderse Koppen. Daarin vertelde Stuhldreier dat hij in de toekomst wereldkampioen zou worden. Nu is dat dus gelukt.

'Zes keer per week trainen'

Nu is de 51-jarige Stuhldreier weer terug met een gouden medaille een certificaat en een beker. De komende dagen gaat hij weer door met trainen. 'Ik train gemiddeld zes keer per week en houd één rustdag. Als ik een wedstrijd heb, dan train ik zeven keer per week en wel meerdere keren per dag. Er gaat veel tijd inzitten. Dat de jury mij nu het mooiste vond is heel mooi, maar ik ben nooit tevreden. Maar een internationale jury ga ik natuurlijk niet betwisten.'

