Heumen houdt vast aan windmolens langs A73

Op de eerder aangekondigde plannen zijn zo'n 500 zienswijzen binnengekomen. Grotendeels van tegenstanders van de windmolens op de geplande locatie.

Een deel van hen is bang dat het nabijgelegen natuurgebied Hatertse Vennen wordt aangetast door plaatsing van de windmolens. Andere tegenstanders vanuit met name de Weezenhof in Nijmegen zijn boos dat zij pas in een later stadium zijn ingelicht over de plannen.

Eerst besparen dan opwekken

Toch is wethouder René Waas blij met alle zienswijzen, omdat hij daarmee de plannen heeft kunnen aanpassen. Uitgangspunt van het Heumense college met betrekking tot de energietransitie is om eerst zo veel mogelijk winst te halen uit het isoleren van huizen en het vol leggen van de daken met zonnepanelen. Maar dat is waarschijnlijk niet voldoende en daarom kijkt Heumen alvast naar mogelijkheden om in het buitengebied energie op te wekken.

Een ander uitgangspunt van het college is dat de lokale bevolking zoveel mogelijk moet profiteren van de opbrengsten van bijvoorbeeld windmolens. Dat vergroot het draagvlak.

Waterkrachtcentrale bij sluis Heumen

Naast windmolens en zonnevelden het college ook in op energie uit waterkracht bij de sluis van Heumen. Maar dat kan nooit in de plaats komen van de andere vormen, zo stelt wethouder Waas. 'We hebben een opgave om 280 terajoule duurzaam te gaan opwekken en turbines bij de sluis komen slechts aan enkele tientallen joules. En die moeten we ook nog delen met Grave aan de andere kant van het water.'

De plannen van het college worden eind januari besproken in de Heumense gemeenteraad.

