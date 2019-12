Ook in Heumen komen fors meer sociale huurwoningen

Ook in Heumen worden de komende jaren flink veel extra sociale huurwoningen gebouwd. Dat heeft het college afgesproken met woningcorporatie Oostpoort, die in Berg en Dal al soortgelijke afspraken heeft gemaakt. Logisch, zo stelt de Heumense wethouder Leo Bosland. 'Nijmegen staat landelijk op de vierde plaats qua woningnood.'

Uit het woningonderzoek 2019, dat begin oktober werd gepresenteerd, bleek al dat er met name behoefte is aan betaalbare woningen voor starters en jongeren. Ook zijn er levensloopbestendige woningen voor ouderen nodig, zoals gelijkvloerse appartementen. Daar gaat woningcorporatie Oosterpoort dan ook mee aan de slag, al kan het college de exacte locaties nog niet noemen.

Ook woningen voor middensegment

Nieuw is dat woningcorporatie Oosterpoort nu ook woningen mag gaan aanbieden in het middensegment (huur tussen de 700 en 1000 euro). Voorheen mochten corporaties slechts woningen tot 720 euro aanbieden, maar als gevolg van de crisis op de woningmarkt heeft de rijksoverheid die regels versoepeld. Wethouder Bosland is daar blij mee, omdat er nu vaak nee verkocht moest worden aan mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig om voldoende hypotheek te krijgen.

Verduurzaming

Wethouder Bosland heeft met Oosterpoort ook prestatieafspraken gemaakt over de verduurzaming van woningen. Zo gaat de woningcorporatie door met het aanbrengen van een schil om woningen om zo de isolatie te verbeteren en gaat de organisatie door met een pilot met warmtepompen.

Zonnepanelen waar huurders aan verdienen

Bovendien krijgen huurders de mogelijkheid om zonder aansluitkosten zonnepanelen op hun dak te laten leggen en daar nog van te profiteren ook. Wethouder Bosland: 'Ik heb gevraagd om het zo te doen dat het aantrekkelijk is voor huurders.'

Daar lijkt de woningcorporatie aardig in geslaagd: per maand betaalt de huurder 2 euro per zonnepaneel, maar de geschatte gemiddelde opbrengst per maand is het dubbele.