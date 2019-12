'Het verzet wordt breed gedragen', burgemeester blij met steun voor ziekenhuis Winterswijk

door Domien Esselink

Santiz wil de acute verloskunde en kinderafdeling per 2025 overhevelen van het SKB in Winterswijk naar het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. De grote vraag is in hoeverre het overkoepelende ziekenhuisbestuur bestand is tegen de druk van buitenaf. 'Dat is niet aan mij, ik kan niet voor de heer Van Ewijk (bestuursvoorzitter Santiz, red.) praten', zegt Bengevoord. 'Wij zitten volgende week met een Winterswijkse delegatie bij de minister om te horen wat hij er van vindt.'

Don Quichotte

Het verzoek om een reactie van Santiz bleef dinsdag onbeantwoord, maar bestuurder Chrit van Ewijk moet zich zo langzamerhand een soort Don Quichotte voelen. De rekening voor de knullige manier van presenteren van de toekomstige sluiting van twee afdelingen (verloskunde en kinderzorg) van het SKB krijgt hij in alle hevigheid gepresenteerd.

Hij maakt bovendien deel uit van de Achterhoek Board, zeg maar het uitvoerende college van de Achterhoek Raad, die een CDA-motie voor behoud van twee volwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek heeft aangenomen. De Board voert uit wat de Raad beslist, dus dat brengt de Santiz-voorzitter in een netelige situatie.

Teruggedraaid

En dan is er inmiddels volop druk vanuit Den Haag. Voordat de motie van de SP voor een volwaardig SKB door de Tweede Kamer werd aangenomen had minister Bruins al aangedrongen op uitstel van een definitief besluit in februari 2020. Hij wil dat Santiz daarvoor meer tijd neemt.

En dan is er nog de maatschappelijke onrust. Die druk heeft er toe geleid dat de sluiting van de intensive care (IC) in Winterswijk - voorlopig - is teruggedraaid.

Draagvlak kwijt

Daar komt bij dat de in Winterswijk opgegroeide Van Ewijk het draagvlak binnen het SKB grotendeels kwijt is. Bij een deel van het personeel heerst de gedachte dat de directeur aan de leiband loopt van enkele medisch specialisten in het Slingeland Ziekenhuis, die op het SKB zouden neerkijken.

Zo haakte voormalig SKB-directeur Bert Lugtenbeld, geliefd bij het Winterswijkse personeel en voorstander van een zelfstandig SKB, gefrustreerd af na de fusie tussen beide ziekenhuizen in 2017. Eerdere fusiebesprekingen in 2010 ketsten af, omdat het SKB van mening was dat het in de schaduw van het Slingeland zou komen te staan.

Belofte

In 2017, bij de vorming van het overkoepelende bestuur Santiz, werd de belofte uitgesproken dat er twee volwaardige ziekenhuizen zouden blijven bestaan. De plannen voor het nieuwe Singeland Ziekenhuis aan de A18 in Doetinchem waren toen al in gang gezet. Dat nieuwe, kleinere ziekenhuis is een prestigieus project geworden dat 200 miljoen gaat kosten.

Molensteen

Een nog grotere molensteen om de Santiz-nek zou de clausule met de bank zijn, die voor elke maand uitstel van het begin van de bouw 700.000 euro wenst te ontvangen. Dat verklaart de haast waarmee het overkoepelende bestuur te werk is gegaan met het presenteren van de plannen.

Na het inlichten van het personeel zou de definitieve beslissing in februari vallen. Blijkbaar zonder het besef dat ze in Winterswijk een bom hebben laten vallen, met een impact die zwaar is onderschat.

