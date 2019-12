Podcast Verstrikt | Zo reageren luisteraars

Veel mensen blijken geraakt door de Omroep Gelderland-podcast Verstrikt. In de bonusaflevering van de serie over zelfdoding vertellen luisteraars hun verhaal.

‘Ruim een jaar geleden startte ik met wat mijn grootste en meest intense journalistieke project tot nu toe zou worden’, vertelt podcastmaker Maarten Dallinga. Hij was zelf suïcidaal en sprak voor Verstrikt met andere ervaringsdeskundigen en professionals.

Sinds de publicatie van aflevering 1, begin november, ontving Dallinga tientallen persoonlijke reacties. ‘Mijn doel was suïcidaliteit en zelfdoding bespreekbaarder te maken en ik denk dat dit is gelukt.’

Audioberichten

Samen met Ton Baakman (die zijn moeder verloor aan zelfdoding) en Paul van Hoek (die trainingen suïcidepreventie verzorgt) bespreekt Dallinga de reacties. Ook laat hij audioberichten van luisteraars horen.

Wat blijkt is dat mensen die suïcidaal zijn of waren iets hebben aan de verhalen uit Verstrikt. Ook nabestaanden doet het goed. Verder laten mensen weten dat ze door Verstrikt over suïcidaliteit zijn begonnen in gesprek met iemand over wie zij zich zorgen maken. Ook hebben verschillende hulpverleners laten weten dat ze Verstrikt aanraden aan hun cliënten of patiënten.

Luister hier naar de bonusaflevering van Verstrikt:

Verstrikt is ook te vinden in podcastapps als Apple Podcasts/iTunes, Spotify, Stitcher en Player FM. Luisteren is eveneens mogelijk via de Omroep Gelderland-app en op deze dossierpagina.

Ook via Twitter reageren veel mensen op Verstrikt:

Alle afleveringen:

- Aflevering 1: hoe is het om suïcidaal te zijn?

- Aflevering 2: hoe is het als een naaste suïcidaal is? En hoe is het om een dierbare aan zelfdoding te verliezen?

- Aflevering 3: wat kun je doen om zelfdoding te voorkomen?

- Aflevering 4: wat is er gebeurd in Wezep, waar vier jongeren in korte tijd suïcide pleegden?

- Aflevering 5: wat gaat er mis met suïcidepreventie in de zorg? En hoe gaat het nu met maker Maarten Dallinga en de anderen uit Verstrikt? Reageren op Verstrikt? Mail naar verstrikt@gld.nl. Wil je met iemand praten over zelfdoding? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie: 0900-0113 of via 113.nl.

Zie ook: