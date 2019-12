Grote controle op vakantiepark in Doornspijk: één aanhouding en vijf nieuwe inwoners

door Rik Kapitein

De actie van dinsdagochtend had als doel inzicht te krijgen in de bewoning op het park, en het gebruik van het park door die bewoners. In het plan 'Vitale Vakantieparken' hebben de Veluwse gemeenten omschreven permanente bewoning van vakantieparken tegen te willen gaan. De komende tijd zal op meer plekken zo'n controle gehouden worden, aldus een woordvoerder van de gemeente Elburg.

Foto: Omroep Gelderland

Dinsdag bleek dat vijf personen op De Scheepsbel wonen, maar zich niet ingeschreven hebben bij de gemeente Elburg. Dat is ter plekke alsnog gebeurd. Of deze bewoning illegaal is, kon de woordvoerder niet zeggen. Dat zal de komende tijd worden onderzocht.

Naast de controle op permanente bewoning, zocht de politie ook naar illegale activiteiten, in de hoop zo ondermijning tegen te gaan. De politie deelde twee bekeuringen uit voor rijden zonder rijbewijs, en nam een kleine hoeveelheid illegaal vuurwerk in beslag. Op het park trof de politie ook een gestolen voertuig aan. Die auto is weggesleept.

Een 38-jarige man uit Lelystad, die op De Scheepsbel verbleef, bleek gezocht te worden voor diefstal. De man is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Of het hierbij ging om de diefstal van de gevonden auto, wilde de politie niet zeggen.