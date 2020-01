Lichtenvoorde is in 1960 leerfabrieken en de kruidenier die Zwarte Piet speelt

Leerfabriek in werking - still uit film

Ruim 90 procent van Lichtenvoorde is katholiek, een aantal daarvan heeft groot feest op de regenachtige filmdag. Er wordt getrouwd in de Bonifatiuskerk en later in de zaal uitgebreid gefeest, gegeten en gedanst.

Kruidenier speelt Zwarte Piet

Een andere Lichtenvoordenaar die ook heel vrolijk gestemd is, is de eigenaar van de coöperatie aan het Rembrandtplein. Hij speelt op de drempel van zijn winkel voor Zwarte Piet en strooit snoep tussen een grote groep kinderen. De fraters die in het straatbeeld te zien zijn geven onder meer les aan de technische school, en rijden in een fraaie Opel.

Jurkje zoeken bij Gilsing mode - still uit film

Strandbad in de Achterhoek

Lichtenvoorde heeft in 1960 een prachtig natuurbad (ook wel strandbad genoemd) waar in dat jaar alweer gemengd gezwommen mag worden. Een bijzondere club is Postduivenvereniging De Blauwe Doffer die hun vogels lossen op een plein in het dorp. Bij de optocht is PSV aanwezig, de Protestante Sport Vereniging, die ook een eigen drumband heeft. Een levendige Achterhoekse gemeenschap met heel veel verenigingen.

