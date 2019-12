'Vuurwerkplan van Nijmeegse burgemeester is voor de bühne'

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls werd door zijn gemeenteraad gedwongen tot de invoering van meer vuurwerkvrije zones rond de jaarwisseling. Bruls voert nu 'gewenste vuurwerkvrije zones' in. Wel zones, maar geen bekeuring voor mensen die zich er niet aan houden. Het plan van Bruls is voor de bühne, menen meerdere raadsleden.

Het is geen geheim dat de burgervader eigenlijk tegen die zones is. Al veel vaker wees hij op beperkte capaciteit bij de politie om vuurwerkvrije zones te kunnen handhaven. 'We hebben geen agent over om in een leeg Goffertpark te gaan staan tijdens de jaarwisseling', zei hij dinsdag al over de roep om vuurwerkvrije zones rond kinderboerderijen, natuurgebieden, parken en begraafplaatsen.

Omweg van Bruls

Een meerderheid van de gemeenteraad is echter vóór, dus heeft de burgemeester zich te schikken. Met een omweg geeft hij nu alsnog gehoor aan de vraag, zonder dat het capaciteit bij de politie kost. 'Het is echt voor de bühne, eigenlijk heel sneu', reageert raadslid Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.NU). 'Hij moest iets, maar je geeft mensen nu het idee dat er daadwerkelijk vuurwerkvrije zones komen. Dat is misschien nog wel schandaliger.'

De zones komen er op goed vertrouwen en zonder enige politiecapaciteit. En dus is er het verzoek om geen vuurpijlen af te steken in bijvoorbeeld het Goffertpark. Voor wie dat wel doet zijn er alleen geen consequenties. De Partij voor de Dieren, mede-indiener van het plan voor meer vuurwerkvrije zones, is boos. 'Er wordt gewoon geen gehoor gegeven aan ons verzoek', zegt fractievoorzitter Michelle van Doorn.

Partij voor de Dieren boos

Van Doorn snapt het argument over te weinig capaciteit bij de politie niet. 'Ik snap dat je niet iedereen op heterdaad kunt betrappen, maar handhaven kan ook achteraf. Bij een inbraak staat er ook geen agent naast, maar wordt er wel achteraf gehandhaafd. Op deze manier kunnen we ook inbraak gaan legaliseren.' Ze pleit voor zones die ook juridisch stand houden. 'Dan kun je ook gaan handhaven.'

Bruls wil er niets van weten en voor komende jaarwisseling staat de gemeenteraad nu vrijwel buitenspel. 'Bruls moest iets omdat het plan voor meer vuurwerkvrije zones in de gemeenteraad is aangenomen, tegen zijn advies in. Hij voert het nu toch uit, maar zonder capaciteit. Vindingrijk is hij in ieder geval wel', reageert Jean-Paul Broeren (Stadspartij DNF). Broeren is tegen de zones en is dus blij dat er niet gehandhaafd zal gaan worden.

Debat

De Partij voor de Dieren wil er na de jaarwisseling op terug komen in een debat met de burgemeester.

