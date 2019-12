Provincie wil huisvesting arbeidsmigranten aanpakken

Van huizen tot vakantieparken en van voormalig kantoorgebouwen tot complete hotels. Allerlei gebouwen worden ingezet om huisvesting te bieden aan arbeidsmigranten. Regelmatig komen protesten tegen deze zogenoemde migrantenhotels in het nieuws.

In Harderwijk, op de grens bij Ermelo, hangen spandoeken aan de hekken met de tekst geenmigrantenhotel.nl. Daarmee protesteert de buurt tegen het realiseren van een plek waar arbeidsmigranten tijdelijk kunnen worden gehuisvest. De buurt zegt niets tegen de buitenlandse werknemers te hebben, maar de plek niet geschikt te vinden.

In Wehl protesteerden buurtbewoners eind november tegen een opvang van tientallen migranten en in 't Harde bij Elburg zijn plannen voor eenzelfde soort opvang op de lange baan geschoven na fel protest uit de buurt.

Meer opvangplekken noodzakelijk

Volgens werkgevers zijn juist die opvangplekken hard nodig. 'Zelfs bij een volgende recessie is de verwachting dat we te weinig mensen hebben. Dus we hebben ook arbeidsmigranten nodig', zegt Marcel Hielkema van VNO-NCW Midden. Maar dat heeft wel consequenties, zegt de voorman van de werkgevers. 'Als we mensen deze kant op halen, dan moet je ze goed huisvesten.'

Diezelfde geluiden laten projectontwikkelaars en uitzendbureaus horen. De Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU) zegt twee derde van de uitzend- en payrollbranche te vertegenwoordigen. De ABU zou graag zien dat eerdere afspraken die in 2012 met gemeenten zijn gemaakt over het ontwikkelen van alternatieven voor huisvesting worden nagekomen.

Onderzoek provincie

Uit cijfers van de provincie Gelderland blijkt dat in Gelderland tienduizenden arbeidsmigranten werken, maar een groot gedeelte staat niet ingeschreven bij een gemeente. 'Als hier maar kort werkt, dan hoef je niet ingeschreven te staan in de gemeente waar je woont. Dat verklaart het verschil', legt gedeputeerde Kerris van Gelderland uit.

Hij ziet het probleem op de woningmarkt waar werkgevers en uitzendbureaus huizen opkopen om buitenlandse werknemers te huisvesten, maar ook de soms schrijnende situaties op bijvoorbeeld vakantieparken.

Om het probleem goed in kaart te krijgen besloot de provincie zelf onderzoek te doen naar waar arbeidsmigranten werken en staan ingeschreven.

'Voorheen waren we afhankelijk van de cijfers van uitzendbureaus en werkgevers. Nu hebben we zelf onderzoek gedaan en zijn we ook in contact met arbeidsmigranten zelf. Zo kunnen we hen vragen wat zij verwachten van huisvesting', zegt Kerris.

De gedeputeerde wil het komend jaar samen met gemeenten en werkgevers plannen realiseren om de huisvesting te verbeteren.