Woonboten in Arnhem moeten weg: 'Ronduit onbeschoft en kwaadaardig'

Er is geen plek meer voor woonboten in de Nieuwe Haven aan de Westervoortsedijk, als het aan het Arnhemse college ligt. Er moet ruimte worden gemaakt voor bedrijven. Het stadsbestuur stelt een uitkoopregeling voor.

De huidige ligplaatsen van de vijftien woonboten zijn al jaren geleden ongewenst verklaard. In de zomer bevestigde verantwoordelijk wethouder Jan van Dellen tegenover Omroep Gelderland dat hij nog dit jaar met een oplossing zou komen. Maar die valt niet in goede aarde bij bewoners.

'Iedereen oprotten'

'De visie is: iedereen oprotten', zegt woonbootbewoner Eelco Slont. Het leven van hem en zijn partner wordt met dit plan 'geruïneerd', stelt hij. 'Ik kan nooit meer iets nieuws kopen. De komende tien jaar zal ik op kosten van de belastingbetaler moeten procederen.'

Dat de wethouder met dit plan komt noemt Slont 'onvergeeflijk'. 'Er zijn zoveel andere oplossingen aangedragen. Maar dan heeft Rijkswaterstaat weer een keutel dwars zitten. Of is er weer een vogeltje dat nog nooit iemand heeft gezien en ineens belangrijk is.' Het is een papieren kwestie geworden die niet meer over mensen gaat, meent Slont.

Het hele proces van inspraak was volgens hem zinloos. 'Dit had de gemeente zelf al bekokstoofd. Samen een oplossing bedenken betekent kennelijk: we gaan het van je afpakken.'

'Het mes wordt op de keel gezet'

Woonbootbewoner Jeroen Spaander noemt het 'ronduit onbeschoft en kwaadaardig' dat de gemeente nu wederom doet alsof er geen mogelijkheden zijn. 'Wij vinden het bizar dat er telkens beloofd is om de woonbootbewoners te betrekken bij de visie.'

Het mes wordt volgens Spaander op de keel gezet van bewoners die door de gemeente zelf in deze uitzichtloze positie zijn geplaatst.

'Duidelijke keuze'

Wethouder Van Dellen wil met zijn plan een 'duidelijke keuze' maken waarmee een einde moet komen aan een jarenlange discussie. 'De Nieuwe Haven wordt op dit moment gebruikt als plek om te wonen, te sporten en voor industriële activiteiten. Die combinatie is verre van ideaal.'

'Daarom hebben we in overleg met vele partijen gekozen voor een scenario om de Nieuwe Haven te gaan ontwikkelen als bedrijfshaven', vervolgt Van Dellen. 'Ik voorzie dan ook mooie kansen voor meer werkgelegenheid.'

De vijftien woonboten in of nabij de Nieuwe Haven moeten dan ook verdwijnen. In Arnhem en omgeving zijn volgens de gemeente niet of nauwelijks alternatieve ligplaatsen. De gemeenteraad zal uiteindelijk een beslissing moeten nemen over het collegevoorstel.

