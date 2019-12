Kasteel Middachten in kerstsfeer, met dank aan ruim honderd vrijwilligers

Nu de Sint ons land verlaten heeft, kan de blik vol op de kerstperiode. Volgende week is het kasteel vijf dagen lang te bezoeken. In en om het kasteel staan zo'n veertig kerstbomen, die worden versierd onder leiding van een decorateur.

Interieur in kerstsferen gehuld

Niet alleen de buitenkant is dan voorzien van kerstversiering, ook het interieur is volledig in kerstsferen gehuld. In alle kamers zijn versierde kerstbomen en bloemdecoraties te bewonderen. De tafel in de eetkamer wordt gedekt met servies uit de collectie van de familie en overal branden de haardvuren.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Maar voor het zover is draaien de vrijwilligers overuren. Ze maken guirlandes, decoreren bloemstukjes en voorzien tientallen kerstbomen van lichtjes. De voorbereidingen begonnen eind november al.

Hoogtepunt van Kasteel Middachten in kerstsferen moet een speciale lichtjeswandeling in de tuinen rondom het kasteel worden. Deze wordt tijdens de openstelling dagelijks in de avonduren gelopen.