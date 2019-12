Wilco Kelderman als kopman naar de Ronde van Italië

'De Giro ligt mij het beste', verklaart de 28-jarige Kelderman de keuze. Hij krijgt ondersteuning voor het klassement, maar de ploeg wil zich ook op etappesucces richten, zegt teambaas Iwan Spekenbrink.

Kelderman begint zijn seizoen in de Provence en in de Ronde van de Emiraten en rijdt daarna de Tirreno-Adriatico. 'Ik hoop op een seizoen zonder pech en het zou mooi zijn als ik mijn niveau kan halen van de Vuelta van 2017', keek hij vooruit. In die Ronde van Spanje eindigde hij als vierde.

Afgelopen jaar liep Kelderman bij een val in de Ronde van Catalonië een breuk in zijn sleutelbeen en een nekwervel op. In de Tour de France moest hij met rugproblemen afstappen. In de Vuelta kwam hij zonder een ideale voorbereiding toch nog tot de zevende plaats.

De Ronde van Italië begint volgend jaar op 9 mei in Boedapest. De finish is 31 mei in Milaan.