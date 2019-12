Snelheidsverlaging in Nijmeegse wijk Aldenhof komt er niet, ondanks petitie

De snelheid op de rondweg in de Nijmeegse wijk Aldenhof gaat niet naar 30 kilometer per uur. Een petitie van 137 bewoners riep daartoe op.

door Sven Strijbosch

'Veel bewoners van Aldenhof maken zich zorgen over het verkeer op de rondweg. Deze signalen ontvangen we ook regelmatig van ouders en kinderen van basisschool de Aldenhove', schreef het bewonersplatform in de wijk eerder. Het gaat dan vooral over hardrijders en onveilige situaties door weinig verkeersremmende maatregelen op de weg.

'Weg niet ingericht voor 30 kilometer per uur'

Veel bewoners zien een snelheidsverlaging zitten, maar lang niet iedereen is voor. 'Alleen borden neerzetten helpt niet en zorgt voor een ongeloofwaardige verkeerssituatie', schetst bewoner Robertjan van Putten.

Het Nijmeegse college denkt daar hetzelfde over en ziet een snelheidsverlaging van 50 naar 30 kilometer per uur niet zitten. Volgens wethouder Noël Vergunst (Ruimtelijke ordening) is de weg niet ingericht als 30-kilometerweg. 'De weg op die manier inrichten kost heel veel geld', vertelt hij. 'Dat gaat op korte termijn niet gebeuren.'

Strijd voor betere busverbinding

Daarnaast is er nog een ander punt om niet voor een snelheidsverlaging te gaan. 'De rondweg van de Aldenhof is een busroute. Nu rijdt hier lijn 4 middels een kleine bus. Maar gezien de wens er is dat de wijk rechtstreeks verbonden wordt met het centrum gaat dit mogelijk in de toekomst wijzigen. Deze ambities stroken mogelijk niet met de wens om af te schalen naar 30 kilometer per uur', stelt de wethouder.

Buurtbewoners strijden al jaren voor een betere busverbinding en daar helpt een snelheidsverlaging niet bij. 'De vervoerder stelt dat een bus in een 30-kilometerzone niet wenselijk is', besluit Van Putten.

