Heelsum in 1966: wensbediening en de kerk zonder klokken

Het is een winderig dagje als de camera van de dorpsfilmers in 1966 Heelsum bezoekt. Het plaatsje van papierfabriek en pensionado's zit volop in de vernieuwingsfase.

De rustzoekers uit het westen komen hier helemaal aan hun trekken, fraaie (wandel)natuur, geen drukke woonplaats en met de bus zo naar de grote stad indien nodig. En de boodschappen die haal je helemaal zelf bij Crum's Wensbediening aan de Prins Bernhardlaan. Daar mag je alles zelf pakken en in je mandje leggen en dan afrekenen bij de kassa bij de uitgang !

Zelfgebouwd oorlogsmonument

Aan de oostkant van het dorp staat het door inwoners zelf in elkaar gezette oorlogsmonument. Gemaakt van onderdelen van anti-tankgeschut dat na de bevrijding in de omgeving is verzameld.

Winderig Heelsum 1966 - still uit film

Kerktoren zonder klokken, dan maar nep-klokgelui

Een nieuw zorgcentrum en een moderne katholieke (St. Joseph)kerk met een vrijstaande toren staan in de steigers of zijn nog zo goed als nieuw. De kerk heeft ook bij opening nog geen klokken, maar toch beiert het behoorlijk als de deuren opengaan. Creatieve geesten hebben klokgelui op band gezet en met een flink volume door het dorp laten dreunen!

Van een echte optocht is in Heelsum geen sprake, we zien wel de wandelclub van de Van Limburg Stirumschool passeren, maar daar blijft het ook bij. Voetbalclub Redichem doet nog een sportieve duit in het zakje en legt een lekker potje op de mat van het sportpark waar ook korfbalclub DKOD de bal in het mandje wist te krijgen.

Ons Dorp Heelsum is donderdag 23 januari vanaf 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland en al eerder via onze social media-kanalen.

Aflevering 4 in de nieuwe reeks van 2020.

Ons Dorp: donderdagen vanaf 17.20 uur (ieder uur herhalingen) en eerder die dag op de Facebook-pagina van Omroep Gelderland.

Volgende week de dorpsfilm van Lichtenvoorde 1960.