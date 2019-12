Nijmegen krijgt geen échte maar 'gewenste vuurwerkvrije zones'

In de buurt van kinderboerderijen, natuurgebieden, parken en begraafplaatsen worden komende jaarwisseling vuurwerkvrije zones ingesteld in Nijmegen. Die zones komen er op goed vertrouwen en zonder enige politiecapaciteit. 'Gewenste vuurwerkvrije zones', noemt burgemeester Hubert Bruls het.

door Sven Strijbosch

'Dit is iets nieuws en heeft nog niemand bedacht', vervolgt Bruls met enige trots. 'Het zijn geen juridisch beschreven gebieden.' En dus is er het verzoek om geen vuurpijlen af te steken in bijvoorbeeld het Goffertpark. Voor wie dat wel doet zijn er alleen geen consequenties.

Bewoners ook zelf aan zet

Naast de gewenste zones kunnen inwoners zelf gebieden aandragen. Dat is tot dusverre nog niet gebeurd, maar behoort wel tot de mogelijkheden. Als een meerderheid van de straat voor een vuurwerkvrije zone is, kan die er komen. De gemeente biedt vervolgens de nodige hulp.

De grootste verantwoordelijkheid komt echter bij de buurtbewoners te liggen aangezien er niet gefaciliteerd wordt in bijvoorbeeld posters om de vuurwerkvrije zone onder de aandacht te kunnen brengen. Op de vraag wat het nut dan is om een vuurwerkvrije zone aan te vragen bij de gemeente, reageert Bruls geïrriteerd: 'Dit doen we voor de eerste keer. We moeten kijken hoe we er invulling aan geven.'

We hebben geen agent over om in een leeg Goffertpark te gaan staan. Hubert Bruls

Volgens Bruls is het onmogelijk om vuurwerkvrije zones aan te wijzen waar ook daadwerkelijk gehandhaafd wordt door de politie. 'We hebben geen agent over om in een leeg Goffertpark te gaan staan tijdens de jaarwisseling', zegt hij cynisch. 'Als je echte vuurwerkvrije zones wilt, moet je de handhaving regelen. Die capaciteit is er niet.'

Wens van gemeenteraad

Met de 'gewenste vuurwerkvrije zones' komt de burgemeester tegemoet aan een wens van de Nijmeegse gemeenteraad. Een voorstel voor meer vuurwerkvrije zones werd vorige maand namelijk aangenomen in de raad.

