Fanatisme bij toernooi Achterhoeks curlen

Dertien teams streden tijdens Let it Snow in Lichtenvoorde om de winst in het toernooi Achterhoeks curlen. Waar de organisatie op voorhand het evenement als een ludieke actie voor ogen had, bleek dat er bloedfanatiek gespeeld werd door de deelnemers.

'We hadden eerst gedacht dat het er wel vriendschappelijk aan toe zou gaan', zegt organisator Edwin Rouwhorst. 'Het is best een vijandige sfeer en iedereen wil van elkaar winnen. Iedereen vraagt wanneer ze weer moeten en of ze al in de finale staan.'

Sten Kruip, een van de deelnemers aan het Achterhoeks curlen, had nog weinig ervaring met de winterse sport. 'Wij zijn laatst met ons viertallige team naar Enschede geweest. We hebben een paar steentjes geschoven daar, zodat we even een beetje de feeling konden krijgen. Toen we hier aan kwamen was het toch wel iets anders dan verwacht.' Zo had Kruip een bezem meegenomen, maar bleek de kunstbaan niet lang genoeg om daar gebruik van te kunnen maken.



Hoewel de strijdlust er bij alle teams vanaf spatte, was meedoen belangrijker dan winnen. De jury kneep dan ook af en toe een oogje dicht als het ging om de spelregels. 'Een beetje met een knipoog komt dat allemaal wel goed', aldus Rouwhorst. 'We letten er wel op, maar zijn niet te streng.' De organisatie hoopt dat het niet bij een eenmalige editie blijft. 'Hopelijk is het volgend jaar een beetje kouder, zodat we dan een echte curlingbaan neer kunnen leggen.' Na de deelname aan het Achterhoeks curlen heeft Kruip zijn olympische droom al uitgestippeld. Vergezeld door een lach zegt hij: 'Eerst het NK en dan zullen we zien waar het schip strandt.'