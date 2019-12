Petitie gestart voor Gelders Natura 2000-Gebieden

De Gedeputeerde Staten worden via een petitie gevraagd om zich maximaal in te spannen voor het behoud van alle Natura 2000-gebieden in Gelderland. De petitie is dinsdag zo'n duizend keer ondertekend.

Het herstellen van Natura 2000-gebieden staat hoog op de agenda's vanwege de stikstofproblematiek, maar landelijk is de discussie ontstaan of we hele kleine Natura 2000 gebieden nog wel moeten gaan herstellen. In onder meer Noord- en Zuid-Holland hebben bestuursleden aangegeven dat er niets gaat veranderen aan de natuurgebieden in hun provincies. Tegen Omroep Gelderland zei gedeputeerde Peter Drenth onlangs dat er geen taboe rust op het verwijderen van het Natura 2000-label van Natuurgebieden.

In Gelderland hebben we drie van die gebieden die weliswaar heel klein van omvang zijn maar worden beschouwd als parels van de Nederlandse natuur: Stelkampsveld (Achterhoek), De Bruuk (bij Groesbeek) en Het Binnenveld (bij Ede). Alle drie zijn het zeer kwetsbare blauwgraslanden.

