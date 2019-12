Burgemeester Nunspeet opent schrijfactie Write for Rights

10 december is de Dag van de Mensenrechten. Ook Amnesty Nunspeet besteedt aandacht aan deze dag met de schrijfactie Write for Rights in het gemeentehuis.

Burgemeester Van de Weerd startte om 11.00 uur de actie met het schrijven van een brief. Tot dinsdag 10 december 16:00 uur kunnen alle belangstellenden dit voorbeeld volgen. Dit jaar staan de jongeren centraal. Overal ter wereld belanden ook jongeren in de gevangenis omdat ze opkomen voor de rechten van anderen. Of ze worden mishandeld of gediscrimineerd om wie ze zijn. Het brieven schrijven helpt echt om mensen weer vrij te krijgen. Een vlag in het gemeentehuis met veel foto’s toont tal van vrijgekomen gevangenen.

Leerlingen van het Nuborgh college overhandigden een stapel door hen geschreven brieven aan voorzitter Anne Timmerman. Zij bevestigde in haar welkomstwoord dat er ieder jaar weer mensen vrij komen. In 2016 werd geschreven voor de 16-jarige Mozes in Nigeria. Hij werd gemarteld en kreeg de doodstraf, hij zou telefoons gestolen hebben……800.000 mensen hebben geschreven en dit jaar kreeg hij gratie en kwam hij vrij. Naast brieven kunnen ook kaarten worden verstuurd, gemaakt van de winnende tekening van Marissa Vlietstra van de Morgenster.

Iedereen die de mensenrechten een warm hart toedraagt is tot dinsdag 10 december 16:00 uur welkom in het gemeentehuis van Nunspeet.

Foto: RTV Nunspeet

Leerlingen Nuborgh en Marissa. Foto: RTV Nunspeet

Kaarten van haar winnende tekening.

Foto: RTV Nunspeet

Hal gemeentehuis wordt aangekleed. Foto: RTV Nunspeet

Zij kwamen al vrij. Foto: RTV Nunspeet

