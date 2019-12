Wie vernielen hier toch steeds de ruiten?

Op zaterdag 19 oktober, om half 6 ’s ochtends, fietsen deze twee personen richting de Rondweg in Wezep. Een camera ziet een van de personen achter een geluidswal.

De camera registreert dat deze fietser met een katapult in de weer is. Op een ander beeld is de andere verdachte te zien. Hij loopt via het fietspad naar een parkeerplaats en gaat achter een bestelbus staan. Ook daar zien we hem meerdere keren iets ‘wegschieten’.

Bekijk de beelden.

Ronde balletjes

In april en juni is het bedrijf aan de Rondweg in Wezep ook de dupe van vandalen en sneuvelen ruiten. In alle gevallen vindt de politie balletjes van lood.

Voor het bedrijf loopt de schade intussen in de tienduizenden euro’s.

Heb je iets gezien, weet je wie deze twee zijn of heb je andere informatie die van belang kan zijn in het onderzoek, aarzel dan niet en bel 0800-6070 of (anoniem) 0800-7000. Het zaaknummer is: 2019466536. Er is ook een digitaal tipformulier op politie.nl.