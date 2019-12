Boerenacties aangekondigd: 'Als het leger ingezet wordt, is dat puur provoceren'

Veel speculaties doen de ronde als het aankomt op de mogelijke protestacties van boeren. 'Het wordt waarschijnlijk midden volgende week', vertelt Willeam Schoonhoven van Farmers Defence Force. '17 december wordt genoemd, maar als die datum té bekend wordt, dan kunnen we het zo een dagje opschuiven.'

Zelfs de boeren die zich hebben aangemeld voor de actie, en zich verzameld hebben in appgroepen van vijftig personen, weten volgens hem niet precies wat er staat te gebeuren. 'Op de ochtend van de actie krijgt de beheerder van de appgroep om 7.00 uur een berichtje wat verwacht wordt van de boeren in de appgroep. We gaan voor het grootste verrassingseffect. Het moet onberekenbaar zijn.'

In het harnas

De boeren zijn niet bang dat ze burgers met de acties tegen zich in het harnas jagen. Schoonhoven: 'Uit polls blijkt dat de meeste burgers vinden dat we wel wat steviger mogen protesteren. De burgers snappen het wel.'

Ook schapenhouder Bart Kemp uit Ede weet nog niet wat er precies gaat gebeuren. 'Mijn blik is nog gericht op de grootse actie in Amsterdam vrijdag. Ik weet nog niets van concrete plannen voor volgende week. Daarvoor moet ik nog om tafel met Farmers Defence Force.'

De tekst loopt verder na de afbeelding.

Trekkers tijdens eerder acties. Foto: Persbureau Heitink.

Blokkeren distributiecentra?

Er is onder meer gespeculeerd over het blokkeren van distributiecentra, maar hier wil William Schoonhoven verder geen uitspraken over doen. Wellicht dat bij zware acties van boeren het leger ingezet zal worden.

Als het aan Schoonhoven ligt, is dit nergens voor nodig: 'We zijn geen hooligans. We zoeken geen ruzie. Het leger inzetten is een hele domme zet. Dan is alleen om te provoceren of een burgeroorlog uit te lokken.'

Vijfhonderd Gelderse boeren

Tot nu toe hebben zo'n vijfhonderd Gelderse boeren zich aangemeld voor de acties, meldt Schoonhoven. 'Maar de meeste boeren melden zich pas vlak voor de acties aan. Het zullen er dus nog wel meer worden.'

Het doel van de acties is voor Schoonhoven het belangrijkste: 'We willen de gesprekken op gang brengen. Er wordt leuk gepraat, de regering doet leuk mee, maar ondertussen worden de boeren gewoon gepakt.'

Zie ook: