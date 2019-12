Beunings bedrijf wint prijs met vrijwilligersapp

Hallo Vriend brengt precies in kaart wie binnen een vereniging specialist is op een bepaald gebied. Als er dan een klusje gedaan moet worden, krijgt degene die daar het meest geschikt voor is een melding.

'Handig met klusjes'

Ronny Hendrikx, directeur van weMaron, legt uit: 'Stel je nu eens voor dat je van al je leden weet wie er handig is met klusjes, graag met jeugd wil werken of wie er een gekwalificeerde scheidsrechter is. Als je dan een scheidsrechter zoekt voor zaterdag of een klusser om een kraan in de kleedkamer te repareren weet je precies wie je een bericht kunt sturen.' Voor een mens is dat heel veel werk, maar voor de geautomatiseerde Hallo Vriend-chatbot van weMaron is dat heel eenvoudig.

Hallo Vriend is het broertje van Bob de Bot waarmee het bedrijf ouderen uit hun isolement wil halen. Volgens Hendrikx is de achterliggende techniek hetzelfde. 'Het doel is anders, maar het principe is hetzelfde.'

Geen installatie nodig

Omdat Hallo Vriend gebaseerd is op een sms-berichtenservice, hoeven gebruikers straks niks te installeren of bij te houden om op de hoogte te blijven van de vrijwilligerstaken.

'Hallo Vriend gaat straks vragen of je af en toe een klusje kunt doen. Pas als je ‘ja’ zegt gaat hij vragen om een lampje te vervangen of netten voor het doel te installeren', legt de directeur uit. Dat werkt volgens hem een stuk beter dan het plaatsen van een bericht op de website of een artikeltje in het clubblad. Mensen zeggen nu eenmaal makkelijker ‘ja’ tegen een concrete vraag.

Vrijwilligerstaken in kaart

De sportsector is voor een groot deel afhankelijk van mensen die zich op vrijwillige basis inzetten voor de sportclub. Hoewel het percentage mensen dat zich inzet als vrijwilliger bij een sportclub al meerdere jaren stabiel is, vinden sportclubs het toch steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden.

Voor de clubs is het met name moeilijk en tijdrovend om vrijwilligerstaken duidelijk zichtbaar, aantrekkelijk en up-to-date te presenteren aan hun leden.