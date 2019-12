Huis Landfort moet trekpleister regio worden

'We gaan dadelijk mensen vanuit Duitsland en Nederland naar deze plek trekken', zegt René Dessing. Hij is daarom blij met de hulp van Oude IJsselstreek. 'Dat moet je in goed doen in overleg met de gemeente en de naobers, zodat mensen er geen last van hebben en begrijpen wat er gebeurt.' Wethouder Janine Kock van Oude IJsselstreek denkt dat Huis Landfort een positieve bijdrage kan leveren aan het toerisme in de regio. 'Nu maken al veel mensen gebruik van het mooie gebied en de tuinen. Met de restauratie gaat dat alleen nog maar meer worden.'



Voordat het landgoed in 2022 opengesteld gaat worden voor publiek, moet er nog het nodige gebeuren. 'We zijn met bezig met de buitenkant van het huis en we zijn bouwkundig onderzoek aan het doen', zegt Dessing. 'De moestuin en het park moeten nog worden aangelegd. Er is dus nog wel een hele weg te gaan.' Kock kijkt erg uit naar de opening. 'Het zal een centrum worden van buitenplaatsen landgoederen en kastelen', aldus de wethouder. 'Er zullen veel mensen komen die daar nog meer kennis over willen vergaren. Het is alleen maar goed dat nog meer mensen deze plaats en regio gaan ontdekken.'