'Over tien jaar tot 124.000 arbeidsmigranten in Gelderland'

Het aantal arbeidsmigranten in Gelderland stijgt de komende jaren mogelijk tot 124.000. Dat blijkt uit een rapport van de provincie Gelderland. In 2017 telden onderzoekers nog 50.000 arbeidsmigranten in onze provincie.

door Gerwin Peelen en Ruben van der Scheer

De onderzoekers verwachten dat er in 2030 tussen de 60.000 en 124.000 arbeidsmigranten in Gelderland werken. Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW en de bond voor uitzendorganisaties denken dat het aantal arbeidsmigranten toeneemt. De vergrijzing wordt als één van de belangrijkste oorzaken genoemd.

En al die arbeidsmigranten moeten worden gehuisvest. In het onderzoek van de provincie blijkt dat maar 20.000 arbeidsmigranten zijn ingeschreven in een gemeente. De rest werkt volgens de provincie maar een korte periode in Gelderland en hoeft niet te worden ingeschreven. Veel van die tijdelijke arbeidsmigranten worden gehuisvest via een uitzendbureau.

'Goed dak boven zijn hoofd'

Over het onderdak voor arbeiders uit het buitenland maakt de provincie zich zorgen. 'Die huisvesting is niet altijd op orde en iedereen die in Gelderland werkt heeft recht op een goed dak boven zijn hoofd', zegt een voorlichter van de provincie. Ook de ABU - Algemene Bond Uitzendondernemingen - erkent dat huisvesting een probleem is. 'Als Nederland onvoldoende investeert in verblijfplaatsen zal dat nadelige gevolgen hebben voor de economie. Bedrijven moeten dan 'nee' verkopen aan de klant', schrijft de bond in een rapport.

Tegelijkertijd blijkt de inschrijving voor een arbeidsmigrant ook ingewikkeld, vertelt een tuinder uit het Rivierengebied. Hij stuurt een tolk mee om de arbeidsmigrant te helpen in het gemeentehuis. In Maasdriel diende het CDA een motie om die taalbarrière te slechten. De gemeente liet vervolgens folders drukken in meerdere talen, waaronder het Pools.

De provincie wil graag de huisvesting op orde hebben en komt begin volgend jaar met een plan van aanpak.