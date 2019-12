Opgeluchte Barry (19) mag in Apeldoorn blijven

Een baantje als parttime kok bij de gemeente Apeldoorn, een stabiele plek om te wonen en een vriendin om de hoek: Barry had het voor het eerst in zijn leven een beetje voor elkaar. Maar met een kleine op komst (Barry wordt als alles goed gaat in februari vader) werd alles weer anders.

Verplaatsen en verplaatsen

'Kotsmisselijk' was Barry dan ook toen hij hoorde dat de Hoenderloo Groep in 2020 moet sluiten. Hij wil niet weg uit Apeldoorn, niet wéér verplaatst worden 'als een postpakketje', zoals de SP het eerder noemde. Die woorden gebruikt hij inmiddels zelf ook: 'Ik ben geen postpakketje!'

Als jonge jongen werd de in Den Haag geboren Barry al geconfronteerd met veel ellende. Hij moest uit huis en zwierf van pleeggezin naar instelling. Zijn rust vond hij in het verzamelen van spulletjes uit de Tweede Wereldoorlog. In de tuin van de villa waar hij met andere jongeren onder begeleiding woont, is een bescheiden museumpje verrezen, waar al zijn relikwieën staan uitgestald.

Tegen de vlakte

Dit War History Museum 055 zou tegen de vlakte gaan, als Barry moest verkassen. Tot hij woensdag het nieuws kreeg dat De Opstap open mag blijven. Een enorme opluchting voor hem.

Toch is Barry er niet gerust op. Over een tijd zal hij, gezien zijn leeftijd, De Opstap moeten verlaten. De angst om het museum te verliezen hakte erin, en dus zegt Barry nu samen met de gemeente te kijken of er niet ergens anders een plekje kan komen voor zijn war museum.

Zijn baby kan hij straks in ieder geval verwelkomen in de stad waar hij zich helemaal thuis is gaan voelen, samen met zijn Apeldoornse vriendin.

