Frans (65) kwam door drank op de spoedeisende hulp, nu heeft hij het roer omgegooid

In het programma Van Gelders Grijs gaat presentator Jochem van Gelder bij Frans op bezoek. 'Als ik mensen hier rond zie lopen, iedereen heeft een gebrek of kwaaltje. Eén dag in de week wil ik zorgen dat ze aan iets anders denken', vertelt Frans.

De tekst gaat verder onder de video.

Met zijn leeftijd, 65 jaar, is hij een van de jongste bewoners. 'Ik lag vanwege overmatig drankgebruik in het ziekenhuis', legt hij uit. 'De geneesheer zei dat alcohol in de toekomst niet meer kon en mocht. Toen dacht ik: het hoeft dan allemaal niet meer.'

Frans ging al vroeg met pensioen en zat daardoor veel thuis. Toen ging hij aan de drank. 'Dat begon 's ochtends al vroeg. Mijn vrouw merkte het ook op, en toen zijn we in goed overleg gescheiden.' Toen hij op de spoedeisende hulp terecht kwam gooide hij het roer om. Nu heeft hij wel een nieuwe 'verslaving': wekelijks verkleden en medebewoners blij maken.

De uitzending Van Gelders Grijs is zaterdag 14 december te zien op TV Gelderland vanaf 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald). Online is de aflevering te zien via Uitzending Gemist.