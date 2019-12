Zorgen om werkdruk en onderbezetting bij politie Oost-Nederland: 'We vragen veel van onze mensen'

De politieleiding van Oost-Nederland maakt zich steeds meer zorgen over de zware werkdruk op haar agenten en een toenemende onderbezetting. Daarom heeft de eenheid als eerste in Nederland een speciale ‘taskforce’ opgericht om maatregelen te bedenken tegen de problematiek.

‘Binnen de eenheid Oost-Nederland piept en kraakt het bij een aantal politiediensten’, vertelt een politiewoordvoerder aan Omroep Gelderland. ‘Onze regioburgemeester deelde onlangs ook zijn zorgen over de capaciteit. De politieleiding herkent de druk en ziet de noodzaak om heldere keuzes te maken. Want we vragen op dit moment al veel van onze mensen.’

‘Roofbouw gepleegd op agenten’

De politie Oost-Nederland werkt in 76 Gelderse en Overijsselse gemeenten. Vorig jaar waren er binnen de eenheid 7111 voltijdsbanen, werden er 116.620 misdrijven gemeld en zijn er 35.500 zaken opgelost. ‘We presteren goed’, stelt de woordvoerder. ‘De inzet van onze agenten zorgt ervoor dat de organisatie blijft draaien. Precies daar zit onze grootste zorg: op deze manier wordt er roofbouw gepleegd op de medewerkers. Daar moeten we voor waken.’

Het politiebestuur onderzoekt samen met burgemeesters en het OM hoe de problemen opgelost kunnen worden. 'De structurele oplossing ligt bij de politiek, maar binnen de politieleiding zijn we volop in gesprek over waar de meeste pijn zit en wat we zelf kunnen doen om deze te verlichten. Dat gaat niet zonder pijnlijke keuzes.’ Zo moest de eenheid onlangs twee meldkamers samenvoegen en is de toekomst van lokale arrestantencomplexen vooralsnog onzeker.

‘Algemene maatregelen werken niet’

Inmiddels heeft Oost-Nederland een speciale taskforce opgericht om maatregelen tegen onderbezetting te bedenken. Daarmee is zij landelijk de eerste eenheid. ‘Welke taken of controles eventueel geschrapt worden, is nog niet bekend’, reageert de woordvoerder. ‘Dat moet de taskforce samen met de burgemeesters bepalen: zij moeten beoordelen welke maatregelen acceptabel zijn, zonder de lokale veiligheid in gevaar te brengen.’

De taskforce is in het leven geroepen, omdat de politie-eenheid zo groot is dat algemene maatregelen naar verwachting niet werken.