VIDEO | Isa tovert even de lach terug op haar moeders gezicht

Het is dinsdagmiddag. Een gezellige chaos op het Veluws College Mheenpark. Tieners vliegen alle kanten uit; zij zijn druk in de weer met de voorbereidingen van hun diner voor mensen die een steuntje in de rug verdienen.

Tekst loopt door onder de video.

Ook Isa is bezig. Ze is vanavond gastvrouw en mag een heel bijzondere gast ontvangen: haar eigen moeder. Isa's vader is erg ziek, en dat trekt een zware wissel op het gezin. Tijd om mama even in de watten te leggen.

Die avond schuiven bijna zestig genodigden aan voor een kerstmaaltijd. Alles geheel verzorgd door een kok en geserveerd door jonge gastvrouwen en -heren. Jeugdige muzikanten zorgen voor de sfeer en zingen kerstliederen, een filmploeg legt de hele avond vast.

'Heerlijk'

Isa's moeder Mireille komt samen met een vriendin. Ze schuiven bij aan een tafel met voor hen onbekenden, maar het ijs is al snel gebroken.

'Ik vind het echt waanzinnig hoe de leerlingen alles zelf doen', vertelt Mireille. Ze prikt haar vork in de carpaccio. 'Het smaakt heerlijk', antwoordt ze stralend, wanneer Isa aan tafel vraag of alles naar wens is.

Vrijwillig meedoen

'Make a difference' heet het project waaraan de leerlingen meedoen. Degenen die zich dit jaar inzetten voor een (enigszins vervroeg) kerstdiner, doen dat helemaal vrijwillig.

Alle klassen van het Veluws College droegen mensen aan van wie zij vonden dat hij of zij het echt even verdiende om vertroeteld te worden.