Bedrijf de dupe van inbraak, veel geld weg na pinnen

We tonen beelden van twee mannen bij een geldautomaat aan de Van Voorststraat in Huissen. Ze proberen zo onherkenbaar mogelijk geld te pinnen. Wanneer de pas uiteindelijk wordt geweigerd, gaan de mannen weg.

Hoewel het pinnen plaatsvindt in Huissen bij Arnhem, is de pas buitgemaakt bij een inbraak in Silvolde, niet ver van Doetinchem. Dit gebeurde in de nacht van 19 op 20 september bij het bedrijf aan de Kapelweg. Die inbrekers verschaften zich toegang tot de kantoorruimte en namen verschillende pasjes mee.

Bekijk de beelden, de tekst gaat daaronder verder.

De politie houdt voor zich hoeveel geld van de rekening van het bedrijf is verdwenen, ze hoopt dat deze daderinformatie in het verloop van het onderzoek nog van pas komt. ’Maar er is een flink bedrag opgenomen, waardoor het bedrijf een behoorlijke financiële schade heeft’, zegt Marloes Ballast van de politie.

De politie zoekt:

Verdachte 1 is een lichtgetinte man met een donkere baard en snor. Om onherkenbaar te zijn draagt hij een bril met donkere glazen. Verder heeft hij een zwarte trui met capuchon aan van het merk Nike en een blauwe spijkerbroek.

Verdachte 2 is wat korter op de beelden te zien. Ook hij is lichtgetint. Hij draagt een gewatteerde jas die aan de bovenkant donkergrijs en onderaan lichtgrijs is. En ook hij draagt een blauwe spijkerbroek.

Wat kun je de politie over deze zaak vertellen? Meld je bij de tiplijn op 0800-6070 of bel Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Ook is er een tipformulier op politie.nl. Bij deze zaak hoort dit zaaknummer: 2019419333.